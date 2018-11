In de rij voor boek en krabbel van voormalig pornoster Bobbi Eden

Video Massale vissterfte in de Berkel kwam door melkrestan­ten

7:58 Melk is ook een witte motor voor bacteriën, die massale vissterfte in de Berkel veroorzaken. Restanten van zuivelproducten spoelden zo'n 24 uur lang de rivier in door een breuk in de persleiding van de FrieslandCampina-fabrieken in Lochem en Borculo. Met inktzwarte gevolgen voor tienduizenden vissen, die tevergeefs naar zuurstof hapten.