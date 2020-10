In de rij voor een coronatest in Winterswijk: 'Aantal positieve tests gaat nu toenemen’

,,Meer testen betekent niet per se dat er meer coronagevallen bijkomen, maar op de korte termijn zal het aantal positieve tests in deze omgeving zeker toenemen”, zegt Maarten van Dorth, GGD-coördinator van de testlocatie in Winterswijk.



In de bedrijfshal aan de Tinbergenstraat kunnen dagelijks 400 mensen zich laten testen. Woensdag stonden er al meteen ruim 250 tests gepland, zegt Van Dorth.



Het aantal mensen dat corona heeft blijft stijgen. Ook in de meeste gemeenten in de Achterhoek is de situatie nog altijd ‘zeer ernstig’, blijkt uit de meest recente GGD-gegevens. Dit is zo bij meer dan 250 positieve tests per 100.000 inwoners. Dat is nu onder meer het geval in Winterswijk, Oost Gelre en Berkelland. Aalten zit er nog nét onder.