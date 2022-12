In de schijnwerpers in de kerststal: wát een jaar was het voor deze Achterhoekers

Politie vindt dode in woning Doetinchem: man al enige tijd overleden

De politie heeft donderdagochtend aan de Leerinkstraat in Doetinchem een dode man aangetroffen in een woning. De man was vermoedelijk al enige tijd overleden. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf: de man zou een natuurlijke dood zijn gestorven.

