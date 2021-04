In de voetsporen van Don Quichot, houd de Achterhoek mooi!

Er lijkt al besloten waar enorme mega-windturbines ons coulisselandschap gaan verwoesten, een einde maken aan de rust en stilte en de omwonenden stress bezorgen en zelfs ziek kunnen maken. Hetzelfde geldt voor de zonneparken, maar dan ten koste van kostbare landbouwgrond of natuur.

Onder het mom van burgerparticipatie kun je als inwoner financieel beleggen/-participeren in het project. Maar van echte inspraak is geen sprake.

Windturbines op zee

Op zee is meer dan genoeg ruimte om voor heel Nederland alle benodigde windenergie op te wekken. Voor de aanleg van windmolens op zee is geen subsidie nodig om deze rendabel te maken. Het lijkt daarom ook vreemd dat de initiatiefnemers mega-turbines op land willen plaatsen. Maar voor hen is dit niet vreemd, want het gaat om geld. Heel veel geld. Om grote subsidies en om vergaande garanties op rendement door de overheid.

Green Trust en Landgoed Keppel kunnen hierdoor heel veel geld verdienen. Landgoed Keppel wil zo over de ruggen van de inwoners van de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst winst maken.

Discutabele rol gemeente

De gemeente Doetinchem heeft haar eigen belangen. Het levert een mooi vinkje op voor de wethouder die zo zijn verduurzamingsambitie ingevuld ziet. Over andere voordelen die er zijn, wordt geen inzicht gegeven. Wat de inwoner er echt van vindt, lijkt niet van belang te zijn. Voor echte invloed is geen ruimte.

Bescherming vanuit Europa

Binnen Europa is duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt, daar is wél oog voor inwoners. Zo is er in het verdrag van Aarhus afgesproken dat voor plannen die van invloed zijn op het milieu, de overheden verplicht zijn om alle informatie te verstrekken, dat er volledig transparant moet worden gehandeld en dat de inwoners altijd inspraak moeten krijgen in de plannen.

Dat gebeurt nu niet in Nederland! Iedere vergunning die niet volgens deze voorwaarden tot stand is gekomen, is dus ongeldig. De eerste rechtszaken hierover lopen inmiddels in Nederland.

Veel inwoners van de Achterhoek willen bijdragen aan de noodzakelijke omschakeling naar duurzame energie. Maar zoals het nu gaat, wordt de Achterhoeker consequent buitenspel gezet en geconfronteerd met vooral de nadelen. De voordelen belanden in de zakken van de ontwikkelaars en grote bedrijven. Dit is niet hoe we duurzame energie tot stand brengen. Klimaatbeleid zal eerlijk en rechtvaardig zijn of het zal niet zijn.

Zonneparken

Zonnepanelen zijn bedoeld voor plaatsing op daken. Zonneparken op de grond zijn niet noodzakelijk en gaan ten koste van landbouwgrond en natuur. Landbouwgrond die we hard nodig hebben om ook dit minder intensief en duurzamer te maken.

Oproep

Vandaar deze dringende oproep aan inwoners en aan de colleges van Doetinchem en Bronckhorst om te zorgen dat dit soort projecten alleen tot stand komen als het van de inwoners zelf komt. En dan hebben we het over kleinschalige windmolens en zonnepanelen op het dak. Door een overheid die er is voor de inwoner en niet voor de projectontwikkelaar en de grote bedrijven. Tenslotte willen we een mooie en duurzame Achterhoek voor haar inwoners en niet voor multinationals of projectontwikkelaars.

Dick Scheeringa, Tegenwind Oude IJssel en Hans Boerwinkel, fractievoorzitter SP Doetinchem