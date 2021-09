In dit kerkje op het industrieterrein in Dinxperlo is nog nooit een dienst gehouden

Vrogger en nowDINXPERLO - Een kippenhok, een varkensstal en de stalling voor een koets. Maar een kerkdienst werd er nooit in gehouden. De Rietstap in Dinxperlo is met recht een bijzonder kerkje.

En dan hebben we het nog niet eens over de plek, midden op het bedrijventerrein. Of over de opvallende afmetingen van het gebouwtje, dat al jaren wordt gebruikt als expositieruimte.

Maar eerst de ontstaansgeschiedenis, die ook niet bepaald alledaags is. In 1909 erfde Theodore Marie Theophille te Rietstap, notaris in Den Haag, het landgoed met een fraai landhuis bij Dinxperlo van zijn oom Gerard Hendrik te Rietstap. Die laatste stelde wel een paar eisen. Neef Theodore Marie Theophille moest een kerk op het landgoed bouwen. En daarin moest een schilderij komen te hangen van de kruisiging van Christus.

Wat hij niet in het testament had opgenomen, waren de afmetingen van de kerk. Dat bracht de erfgenaam op een idee. Hij bouwde een echte kerk, dus met een torenspits en een koor dat in oost-west richting wijst. Maar dan wel een in klein formaat. Om precies te zijn: 6,40 bij 4,50 meter. In 1911 werd de bouwvergunning verleend. Ook het schilderij kwam er.