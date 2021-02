In dit wintersprookje gaat het eindelijk eens niet over corona

In de Achterhoek is het altijd nét iets heter, kouder of droger dan de rest van het land: dit is waarom

12 februari HUPSEL/ WINTERSWIJK - Min 15,4 graden in Winterswijk en zelfs -16,2 graden bij het officiële weerstation in Hupsel, tussen Groenlo en Eibergen. In de Achterhoek zijn de afgelopen dagen extreem lage temperaturen gemeten. Nóg lager dan in de rest van Nederland. Hoe komt dat?