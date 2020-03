‘In Duitsland hebben ze toch iets meer respect voor artiesten’

Ze is een bijzonder talent, Roosmarijn Tuenter (26). Opgegroeid in Sinderen, volgde jarenlang vioollessen bij Cor Vinke in Terborg. Inmiddels is de altviool haar instrument. Ze speelt in kerken en theaters, en zingen kan ze ook. Op 14 maart staat ze met acteur Kees van der Zwaard in het Nieuwe Dijkhuis.



Ze koos onder meer voor het Ulenhofcollege in Doetinchem omdat muziek er eindexamenvak was. ,,Op mijn vierde ging ik met mijn moeder naar een open dag op die school'', zegt ze. ,,Toen speelde er een violiste. Ik werd gepakt door dat instrument.''