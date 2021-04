In één dag vijf nieuwe huizen: Tiny Houses De Haart staan op hun plek

Extra politiecon­tro­les na piek aan fietsen­dief­stal­len in Winters­wijk

22 april WINTERSWIJK - Agenten gaan extra surveilleren in Winterswijk vanwege een recente piek aan fietsendiefstallen in het dorp. ,,De afgelopen twee tot drie weken zien we een opvallende stijging en worden elke week wel één of meerdere fietsen gestolen”, zegt Robbert Hummelink van de Winterswijkse politie.