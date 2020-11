Met wallen onder z'n ogen zit cabaretier en schrijver Miggelbrink achter z'n laptop. Het interview met Frans moet digitaal, want hij zit in quarantaine. Via zijn schoonmoeder en vriendin is het virus ook bij hem gekomen.

Frans, hoe voel je je nu?

,,Vermoeid, maar voor de rest prima. Het ergste is achter de rug en vanaf morgen (vrijdag, red.) mag ik weer naar buiten, dan ben ik lang genoeg klachtenvrij. M'n vriendin had het erger te pakken: een dubbele longontsteking. Maar gelukkig gaat het ook daar met de dag iets beter mee. Maar wel ellende, net op het moment dat het boek uitkomt, en dan dit.’’

Een feestelijke presentatie in schouwburg Amphion kon door corona al in de prullenbak, net als een alternatieve signeersessie in een ‘drive-thru’ bij de DRU in Ulft. Het zit ook niet mee...

,,Je hebt een boek waar je een jaar naar toe leeft. En opeens kan niks. Nu ga ik het zaterdag bij mensen thuisbrengen. Coronaproof. Met papieren zakken die aan de deur gehangen kunnen worden.’’

Het boek ‘Beste Achterhoekers’ heeft als ondertitel ‘Handboek voor de levensgenieter’. Dat suggereert dat je een mooier leven kunt krijgen na het lezen van het boek.

,,In ieder geval zullen de Achterhoekers zich heel erg herkennen in het boek. Wij zijn levensgenieters. We doen alsof dat heel normaal is, maar dat is echt niet zo. Wel is het zo dat er in elke Nederlander iets Achterhoeks zit. Alleen moeten ze dat wat meer uitbuiten, zoals wij dat doen.’’

Hoe moeten ze dat dan doen?

,,Door meer met elkaar op te lossen en niet alleen. Kijk, in het westen heb je een kroeg waar allemaal links-liberale vrouwen zitten, in een ander café zit je met de gendergemeenschap. Wij zijn al blij dat we één café hebben, dus daar moeten we met z'n allen in.’’

Je hebt in een eerder interview wel eens gezegd dat het je in het begin voorzichtig was met het geven van je mening. Is dat ook typisch Achterhoeks?

,,Mijn vader vertelde bijvoorbeeld nooit wat ‘ie stemde en dat zit in de volksaard: niet vertellen waar je voor staat. Je moet wel met elkaar door een deur kunnen. Dat zit er van oudsher blijkbaar in. De Achterhoeker keert zich liever af van de politiek dan dat ‘ie zich ermee gaat bemoeien. Dan moet ‘ie een standpunt innemen en dan kan het zomaar zijn dat de buurman een ander standpunt heeft en dan heb je een conflict. Dat willen we niet want we moeten samen toch proberen verder te komen. Daar zit de moeilijkheid in voor de Achterhoeker.’’

Toch even terug naar corona. Bijna al je werkzaamheden vielen daardoor weg afgelopen jaar. Hoe belangrijk is dit boek nu voor je?

,,Binnen een week na de eerste lock-down waren alle afspraken uit m’n agenda afgezegd. Ik had drie maanden helemaal niks staan. Dan komt er ook niks binnen. En ook in deze periode zijn er geen congressen die ik voorzit of andere dingen die ik kan doen. In eerste instantie wilden we het boek uitbrengen omdat we het vooral leuk vinden. Maar ja, nu hoop ik wel dat er veel verkocht worden, want dan helpt ons dat toch een beetje de winter door.’’

Het boek ‘Beste Achterhoekers’ is vanaf zaterdag te koop bij de Achterhoekse boekhandels en kost 20 euro. Zaterdag om 14.00 uur wordt het boek gepresenteerd via een livestream op de facebookpagina van Frans Miggelbrink.