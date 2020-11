‘In elke Nederlander zit iets Achterhoeks’; 25 jaar columns van Frans verpakt in een boek

Helft van de boeren in Berkelland komt niet rond van het bedrijf

11 november BORCULO - De helft van de agrariërs in Berkelland haalt geen volwaardig inkomen uit het boerenbedrijf. Met name boeren die alleen jongvee, vleesvee, schapen of paarden houden, kunnen daar moeilijk van rondkomen. Dat geldt ook voor akkerbouwbedrijven die geen eigen vee meer hebben.