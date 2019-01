In Etten regeert prinses Miranda, Azewijnse scepter in handen van prins Marco

In Azewijn is Marco Heuvels dit weekeinde gepresenteerd als nieuwe prins. Marco de Eerste zwaait met hofdames Jill Winters en Tessa ten Have de scepter zwaaien over Vossedarp met het motto ‘Wi-j hollen um scharp’.



Behalve de prinspresentatie waren er nog twee hoogtepunten in Azewijn. Zo werd Luc Hesseling gehuldigd met het Zilveren Vöske voor zijn jarenlange inzet voor de carnavalsvereniging. Daarnaast is Susan Welling (de echtgenote van Marco Heuvels) in het zonnetje gezet vanwege haar grote vrijwillige inzet en betrokkenheid voor verschillende verenigingen en organisaties binnen de Azewijnse dorpsgemeenschap. Als dank kreeg zij hiervoor de zogeheten Reynaerde.