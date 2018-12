In het archief zoeken naar bezoldigde oppas voor krankzinnige

Veldwachter Abraham Stolk weert zich begin oktober 1884 goed door tijdens de Terborgse kermis flink wat feestvierders op de bon te slingeren wegens openbare dronkenschap. Een week later vindt Stolk dat hij zich wel een borreltje kan permitteren en doet dat in het compromitterende gezelschap van lieden die hij geregeld bekeurt. Brigadier Hilbert Kalbfleisch ziet Stolk en aarzelt niet daar melding van te maken bij kantonrechter Pieter Gratama. Die klimt in de pen en stuurt een brief naar Jan van der Zande, burgemeester van Wisch.