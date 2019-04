In Hummelo kun je 2,5 kilometer lang wandelen langs kunst en poëzie

Ruud Kaper en Jan Opdam hebben stevige schoenen aangetrokken. De twee vrijwilligers lopen samen de 2,5 kilometer lange kunstroute waar kunstenaars de laatste hand leggen aan hun kunstwerken.



In totaal staan er ruim dertig objecten van zowel amateurs als professionals langs de route. ,,We begonnen klein in 1999 met alleen wat amateurkunstenaars’’, zegt Kaper, die zelf ook exposeert. ,,Toen liepen we nog door de blubber. Tegenwoordig is het pad prima te bewandelen.’’



De Kunstwandelroute in Hummelo, een initiatief van kunstenaarsnetwerk Het Web, is een begrip in de Achterhoek. Vorig jaar trok de zeven weken durende openluchtexpositie 14.000 bezoekers. Speciaal voor deze twintigste editie heeft de projectgroep twintig collages met foto’s uit voorgaande jaren afgebeeld op doorzichtige panelen.