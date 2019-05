In juli nieuwe locatie middelbare school in Vorden bekend

Wethouder Paul Hofman wil de gemeenteraad van Bronckhorst in juli de definitieve locatie in Vorden presenteren van de nieuwe middelbare school van Het Kompaan. Er zijn nu nog vier locaties die met elkaar concurreren.

Er zijn grofweg twee scenario's. Of er wordt een pand gebouwd met een splinternieuwe sporthal, of de huidige sporthal aan 't Jebbink wordt gerenoveerd met in de omgeving een nieuw schoolgebouw. Voor de gemeente is van belang dat de nieuwe of huidige sporthal aan het einde van de rit allebei duurzaam en aardgasloos zijn.

De gemeente Bronckhorst is volgens woordvoerder Margreet Arends verantwoordelijk voor de financiering van het schoolgebouw. ,,Als we gaan samenwerken met mogelijke andere partijen dan kijken we of er financiering gedeeld kan worden.’’

Tandemgroep

Maar eerst moet nog een definitieve locatie in Vorden worden bepaald. De gemeente gaat hiervoor de komende anderhalve maand in overleg met de zogeheten tandemgroep. Deze groep bestaat onder andere uit de medezeggenschapsraad en leerlingenraad van Het Kompaan. Ook omwonenden, bedrijven uit Vorden en VV Vorden zijn in deze groep vertegenwoordigd.

In een eerder stadium is al besloten dat de school nieuwbouw niet inclusief een nieuw sportcomplex voor VV Vorden wordt. Wel hoopt de gemeente dat de schoolkinderen gebruik kunnen blijven maken van het veld van de sportclub. Het Kompaan en de sportvereniging moet daar de komende tijd afspraken over maken.

Samenwerking

Het Kompaan is het resultaat van een fusie tussen van het vmbo van Het Stedelijk en de mavo van het Baudartius College in Zutphen en het Ulenhofcollege, locatie ’t Beeckland, in Vorden. Zij gaan verder onder de naam Het Kompaan. Er blijven twee locaties bestaan, verdeeld over Zutphen en Vorden.