In kisten schuilt lekkers én motivatie; Loat ow niet kisten!

Jonge Doetinchem­mers aangehou­den door burgers als verdachten van woningover­val in Drempt

19 november DREMPT - Twee van de drie mannen die vorige week een woningoverval hebben gepleegd in Drempt zijn gearresteerd. Twee mensen in een woning aan de Marke in Drempt werden die donderdagavond rond 22.00 uur door het drietal bedreigd met geweld.