In Lochem is iedereen blij met Sinterklaas

De Sint is weer in het land. Na de aankomst in Zaandam voer de goedheiligman meteen door naar Lochem. Hij werd er door een enthousiaste menigte ontvangen.

Aan het Twentekanaal, op de parkeerplaats van de Aldi, wordt Sinterklaas samen met de pieten verwelkomd. Zelfs de burgemeester is erbij. Het publiek is al in de juiste sfeer gekomen tijdens het Staf- en Mijterfestival in het centrum. Op het Sinterklaasplein bij de kerk zijn foodtrucks te vinden, en muziek. De kleintjes konden marshmallows bakken en klauteren in het klimrek van Scouting Graaf Otto Groep.

Praatjesmeneer

In het Sinterklaashuis mocht de schoen nog gezet worden en rond 16:15 uur vertrekt een gezellige meute naar het kanaal, waar de stoomboot een tijdje later zou arriveren. Advendo zorgt voor de muzikale begeleiding en Praatjesmeneer Gerrit praat de boel vrolijk aan elkaar. Het is even wachten op de Sint, maar dat wachten wordt uiteindelijk beloond. Een aantal ‘un, dos, tres, Sinterklaas!’ en ‘1, 2, 3, 4 pepernoten!’ later is daar dan eindelijk de stoomboot.

De zon zakt al voorzichtig in het kanaal als de goedheiligman voet aan wal zet. De schemering zorgt voor een extra bijzondere sfeer. Geduldig worden alle kinderhandjes geschud en de pieten, allemaal traditioneel geheel in het zwart, delen hun pepernoten uit.

Glutenvrij

Ook dit jaar is overigens de Glutenvrije Piet weer van de partij. Voor alle kinderen met intolerantie voor gluten of lactose komen uit een speciale groene zak speciale glutenvrije pepernoten. En die blijken populair, zo vertelt de Glutenvrije Piet. Meer dan dertig zakjes heeft ze halverwege de avond al uitgedeeld. Voor het tweede jaar op rij wordt dit speciale strooigoed uitgedeeld. En, waarschijnlijk omdat het nu beter bekend is, zijn ze nog populairder. Zo ook bij Roos (5), die ‘erg blij is dat ze nu ook eindelijk pepernoten van piet mocht aannemen’. En ook haar moeder Judith vindt het ‘super’ dat de Glutenvrije Piet er weer is. ,,Toch fijn dat ze daar over nadenken en zo alle kindjes een fijne dag bezorgen.”

Luie Piet

Na een kleine technische storing en de nodige liederen is het tijd om naar het centrum te wandelen. De kinderen hebben voor de gelegenheid een lampion gemaakt of meegebracht en lopen in een gezellig sfeervolle stoet via de Haalmansweg, de Tramstraat en de Walderstraat naar de Grote Markt. Onderweg staan mensen voor hun huizen om naar de optocht te kijken. Een achteropgeraakte piet krijgt een lift van een hulpvaardige fietser. ‘Oh jij bent zeker Luie Piet’, roept een lollige vader. ‘Niet tegen de Sint zeggen, hoor’, smeekt de piet.