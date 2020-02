In Lochem mogen kinderen geen ‘meewaaivolwassen’ worden

Kinderen van alle basisscholen in de gemeente Lochem krijgen een confronterende spiegel voor in de Democratiefabriek. Een interactieve tentoonstelling die deze week in het gemeentehuis van Lochem staat. Via confronterende werkopdrachten worden de kinderen geprikkeld na te denken over heikele thema’s als persvrijheid, de doodstraf en seksuele of religieuze vrijheid.