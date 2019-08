In Oost Gelre drinkt één op de tien ‘overmatig’; Doetinchemmers houden zich in

Eén op de tien inwoners van de gemeente Oost Gelre is volgens Afkickkliniekwijzer een overmatige drinker. Hiermee staat Oost Gelre in de Gelderse ranglijst op plek twee. Alleen in de kleine gemeente Rozendaal zijn er percentueel gezien meer mensen die van de nodige borrels houden. In Bronckhorst is 9 procent van de inwoners een overmatige drinker. In Berkelland en Oude IJsselstreek liggen de percentages op respectievelijk 8 en 7 procent.