In Oude IJsselstreek wordt wonen iets duurder, maar er kunnen eindelijk wél plannen worden uitgevoerd

Ook in Gendringen werken huiskamer­con­cer­ten als een speer

GENDRINGEN - Het concept wordt op veel plaatsen toegepast en overal werkt het als een speer. Huiskamerconcerten, op meerdere locaties in de buurt, zodat je diverse optredens op een middag kunt bekijken. Zondag was de 12de editie van het Huiskamerfestival in Gendringen, op liefst 14 adressen. Ruim 300 bezoekers kwamen er op af.

2 oktober