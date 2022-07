In Rietmolen zijn ze het feestvieren niet verleerd: Maar oh au, die blessures...

De middag stond in het teken van Expeditie Rietmolen. Heel iets nieuws en misschien ook wel iets om erin te houden. Maar deze eerste keer werd de strijd voortijdig gestaakt nadat voetballer Wesley Meulenkamp van het eerste elftal van VV Rietmolen zich lelijk blesseerde en met een gebroken enkel moest afhaken. „Het fanatisme is niet te temmen. Het lijkt wel of de deelnemers twee jaar willen inhalen met deze vernieuwde buurtzeskamp. Dit is eigenlijk aan z’n eigen succes ten onder gegaan”, concludeerde voorzitter Tim ten Beitel van de plaatselijke voetbalclub. Ook een van de deelnemende dames raakte geblesseerd. Met haar liep het beter af. Ten Beitel: „Het onderdeel is niettemin zeker voor herhaling vatbaar. Het is gewoon domme pech dat iemand dit overkomt.”

Ook in Rietmolen verzinnen ze steeds iets nieuws om de Schwung er in te houden. Al hoefden ze voor dat laatste niet extra veel moeite te doen na corona, zag ook artiest Gert Ekkelboom. Zaterdagmorgen trad de Haaksbergenaar op voor de senioren van Rietmolen en die gingen na twee jaar droogstaan helemaal uit hun dak. Als Ekkelboom z’n trompet weer in de koffer opbergt, vertelt hij dat het enthousiasme per feest erg verschilt. „Gisteren was ik in Zenderen en daar ging het er een stuk minder vrolijk aan toe. De organisatie vond het helemaal geweldig, zelf had ik zo mijn twijfels. Het ene publiek is het andere niet. Waar dat dan aan ligt is moeilijk te zeggen. Hier in Rietmolen is het eigenlijk nooit saai.”