In Rozendaal en Oost-Gelre willen meeste mensen organen doneren van Nederland; check hier jouw gemeente

stadse fratsen We brachten de bal in het spel en tafelvoet­bal­den de verlegen­heid van ons af

2 oktober We kwamen er nog genadig af in de column van Jantien Klein Ikink, vorige week in deze krant. Ze had ook kunnen schrijven dat we - vier mannen - haar straal voorbijliepen, op weg van onze beeldschermen naar het tafelvoetbalspel aan de andere zijde van de redactie. Als sociale minkukels, zeg maar. Of zware autisten.