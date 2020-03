In Ruurlo wordt dit nieuwe ‘kasteel’ gebouwd, niet van middeleeuwse kastelen te onderscheiden

Nu ook in Winters­wijk een bevestigde coronabe­smet­ting

15:04 WINTERSWIJK - Winterswijk is de laatste gemeente in de Achterhoek die te maken heeft met een bevestigde coronabesmetting. Het RIVM laat weten dat in Winterswijk sprake is van een coronabesmetting. Vrijdag was dat ook al het geval in Aalten en Oost Gelre.