In tien weken een nieuw huis in Zelhem

Je verblijft een week of tien in een wisselwoning of de Magnoliaflat bij voormalig verzorgingstehuis De Zonnekamp in Zelhem. Daarna keer je terug op de oude plek, in een nagelnieuw huis. In die periode wordt je huis gesloopt, verhuis je twee keer en bouwt aannemer Dura Vermeer in 20 tot 25 werkdagen een nieuwe woning op dezelfde plek.



Bewoners Hans en Anja Steen van de Zinniastraat zitten midden in dat proces. ,,We hebben de sleutel, woensdag komen de grote spullen. Zie het maar als redelijk luxe kamperen, wat wij doen. Je hoeft niet met de wc-rol onder je arm naar het toilet, maar het is wel een beetje behelpen. Want je pakt echt niet alles twee keer uit.”