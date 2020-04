In tijden van corona is er als vanzelf weer een heuse grens: ‘Bleiben Sie bitte zu Hause!’

De nummerborden laten normaal zien hoe vermengd het grensverkeer is met Nederlanders en Duitsers. Maar deze vrijdag - Goede Vrijdag - lijkt het wel of er weer een heuse grens is opgetrokken tussen Achterhoek en Borken, Liemers en Kleef. Aan beide zijden van de grens is amper een vreemd nummerbord te zien.



Als er al verkeer is, want de grenswegen ogen soms verlaten. ’s Ochtends is op de grensovergangen rondom Winterswijk en Aalten al te zien dat de Duitsers zich in overweldigende meerderheid aan de oproep van hun regering houden om vlak voor Pasen niet naar Nederland af te reizen. De grensovergang Oeding-Kotten is leeg. Van de Nederlandse kant nadert een politiewagen. Pal op de grens draait de wagen om (ruimte genoeg) rijdt terug en slaat dan een zijweg in.