In Ulft was de straat onze universiteit

In Winters­wijk kunnen ze alweer voor de 7e keer schaatsen: ‘Optimaal rendement uit flutwinter’

WINTERSWIJK - Sommige ijsverenigingen hebben deze winter nog niet een keer kunnen schaatsen, sommige een of twee keer. In Winterswijk staan ze alweer voor de 7e keer op het ijs en dat is bijzonder in een flutwinter.

12 februari