In Winterswijk hangen gratis warme jassen voor mensen met kleine beurs: al 135 jassen opgehaald

Bijna 200 stuks

De Winterswijkers zijn inmiddels gewend aan de jassen die aan kleerhangers hangen bij het oude raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein. De actie is begin november gestart en inmiddels zijn er bijna 200 jassen gedoneerd en ook alweer 135 opgehaald door mensen die zich geen nieuwe jas kunnen veroorloven. De jassen hangen droog en achter hekken. De actie duurt nog tot zondag 28 november, daarna worden de jassen opgehaald en gedoneerd aan de kledingbank in Winterswijk.



Het is niet de eerste keer dat er gratis warme jassen zijn op te halen in Winterswijk. In 2019 gebeurde het ook, in 2020 kon de actie vanwege de corona-uitbraak niet doorgaan.