In Zelhem stroomt de boter straks door een brug over de weg

VIV Buisman maakt boter, boterolie, ghee (geklaarde boter) en karnemelk. De grondstof is room. Het bedrijf werkt in volcontinudienst (24 uur per etmaal). Laden en lossen gebeurt tussen 6.00 en 22.00 uur. Vrachtwagens brengen room, andere wagens halen het eindproduct op. Dit gebeurt momenteel op verschillende plekken op het terrein aan de Brinkweg. ,,We gaan de opslag van grondstoffen en eindproducten nu centreren in een nieuw gebouw’’, vertelt Marcel de Buijzer, directeur van de Zelhemse vestiging van Buisman.