Inbraak bij autobedrijf in Groenlo: ‘Ze moeten gewoon van andermans spullen afblijven’

Op camerabeelden is te zien hoe twee mannen even na middernacht het terrein van autobedrijf Klein Gunnewiek-Helmers op stappen, het alarmsysteem omzeilen en het gebouw betreden. „Ze hadden alles afgeschermd; pakken aan, gezichten bedekt”, vertelt John Klein Gunnewiek.

Binnen hebben de inbrekers de deur naar het kantoor geforceerd, om daar te komen waar het hen om te doen was: de kluis. Die is niet met een cijfercode, maar met bruut geweld opengebroken, is op een foto te zien. In de kluis zaten geen sleutels van auto’s, zegt Klein Gunnewiek, wel lag er cash geld. Dat is meegenomen.