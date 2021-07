Inbraak bij juwelierszaak in Eibergen: daders spoorloos, eigenaar dankbaar voor alle steun

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Situatie verslech­tert: twee ‘donkerrode’ gemeenten in regio op dag vol nieuwe besmettin­gen

9 juli De coronasituatie in Oost-Nederland begint steeds zorgelijkere vormen aan te nemen. Ook vandaag komen er ruim 500 nieuwe besmettingen bij, in de regio Noord- en Oost-Gelderland zien we zelfs een verdubbeling binnen 24 uur. Het aantal grijze gemeenten op de coronakaart is tot een minimum gedaald. Sterker nog: er kleuren deze vrijdag zelfs twee gemeenten donkerrood.