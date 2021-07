Inbraak bij juwelierszaak in Eibergen: daders spoorloos

Ondertussen in Berkelland Coole muziek voor viool en bajan in de Kluntjes­pot: ‘Eindelijk weer een concert’

8 juli HAARLO - Ook in de culturele wereld is een inhaalslag begonnen, nu voorstellingen en concerten weer mogen. Meerdere keren werden optredens afgezegd of verschoven, maar komende zaterdag verzorgt Podium Eibergen dan toch weer een concert. In de Kluntjespot in Haarlo.