Inbraak op klaarlichte dag in Neede

„Heeft u een camera aan uw woning en is deze nog niet aangemeld bij Camera In Beeld? Meld deze dan aan via https://www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.html. Zo hebben wij snel inzicht in waar wij mogelijk camerabeelden kunnen bekijken of ophalen als dit nodig is om misdrijven op te lossen”, aldus de politie Berkelland.