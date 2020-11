Inbreker met behulp van hoogwerker van boot gehaald in Doetinchem

Achterhoe­ker verkoopt super zeldzame auto van 119 jaar oud: ‘Dit doet zeer’

15 november EIBERGEN - De kans om ooit nog eens een 119 jaar oude houten Albion ‘tonneau’ op onze Nederlandse wegen te zien is verkeken. Eibergenaar Hans Compter (80) heeft zijn super zeldzame wagen verkocht: aan een Schot. Hij is al op de boot naar Aberdeen. Het was een bitter afscheid, maar het ‘moest’.