Inbrekers houden huis in de gemeente Lochem

De eerste inbraak werd gepleegd in de nacht van maandag op dinsdag aan de Almenseweg in Almen. De inbraken aan de Lochemseweg in Epse en aan de Bargeweg in Eefde mislukten op dinsdagmiddag, mogelijk omdat de inbreker(s) op klaarlichte dag te werk ging(en). Mogelijk betreft het dezelfde dader(s), want het tijdsverloop is opvallend. De woning in Epse werd tussen 11.00 en 13.00 uur bezocht en het huis in Eefde tussen 13.00 en 14.50 uur.