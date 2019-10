Inbrekers laten drie tennisclubs met ravage achter: ‘Er valt hier niet veel te halen’

Zuipende Haarlose papa's met de mattenklop­per verwijderd voor Zinas Festijn

28 oktober HAARLO - Onder het motto ‘'s Avonds een keerl, 's morgens een wrak’ draaide het bij Papa's Zuip Festijn (PZF) in Haarlo de afgelopen jaren om het ruimere ‘innemen’. Dit jaar gaat het er anders aan toe op het feestterrein net buiten Haarlo. In aanloop naar het PZF van zaterdag 2 november is het vrijdag 1 november de beurt aan Papa's Zinas Festijn.