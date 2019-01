Inbrekers nemen gehele sturen en airbags mee in Doetinchem

Een rode beuk verdampt 27.000 liter water en is goed voor tien airco’s, dus worden ze geplant in Lichten­voor­de

19:22 LICHTENVOORDE - De waarde van een boom is uit te drukken in water en frisse lucht. Voor het Lichtenvoordse bedrijf Dusseldorp staan sinds woensdagmiddag drie rode beuken. ,,Elke beuk neemt per jaar 27.000 liter water op en geeft die weer af door verdamping. En hier voor de deur van het kantoor zorgen ze in de zomer voor verkoeling. Eén boom is goed voor tien airco’s.”