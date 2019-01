Inbrekers slaan deur van Phone House in Lochem eruit, maar stelen alleen dummy's en demo's

Column Stadse Fratsen: Heffen spandoek vergt secure timing

7:38 Ik snap het, want er gaat natuurlijk tijd en energie zitten in het maken van zo'n spandoek. Eerst moet je een tekst bedenken. Niet te lang - zéker niet langer dan de breedte van het tribunevak - en puntig. Dan moet je die woorden netjes achter elkaar in de goede volgorde zetten. Zijn die jongens bedreven in, weet ik. Maar toch. Je doet het niet voor niets. Waarschijnlijk heb ik nog aan het spandoek meebetaald ook. Ik herinner me een collecte, bij het begin van het seizoen. Heb ik een paar euro in de bus gegooid. Daar gingen ze spandoeken van maken. Leek me onschuldig. Zelf heb ik de hele winterstop verkondigd dat het zo niet langer kon. Waar bleven die aankopen? Grijp in! Kregen die jongens de dag voor de wedstrijd nog een steuntje in de rug ook door een gezaghebbende column in deze krant: stond precies in wat op het spandoek stond. Wanneer tover je tijdens zo'n wedstrijd het spandoek tevoorschijn? Dat is een kwestie van secure timing. Niet bij 0-0 natuurlijk. Geduldig wachten op 0-1, dan wel en er gerust wat bij fluiten. Maar ineens stond onze club met 3-0 voor. En toen? Ik lette zelf te veel op het spel, vandaar dat ik slechts een glimp van het spandoek zag dat misschien nog geen halve minuut omhoog is gehouden. Lang genoeg voor mij om de woorden ‘Peter’ - de man zonder aankopen - en ‘d'ruut!’ te zien. De tegenpartij had net 3-1 gescoord. Iemand moet het teken hebben gegeven. En daarna heeft iemand - misschien dezelfde - heel snel gezegd het spandoek te laten zakken. Ik ben voor spandoeken en harde meningen. Hou je niet in. Maar jongens, wacht in het vervolg even op 3-2. Of liever nog 3-3. Of de volgende wedstrijd. Of volgend seizoen.