Inbrekers slaan op de vlucht na poging tot inbraak bij café Kletskop in Lichtenvoorde

Dodelijk ongeval in Haarlo: bestuurder (59) overlijdt na botsing met kleine vrachtwa­gen

10:03 Een 59-jarige man uit Winterswijk is in de nacht van donderdag op vrijdag overleden bij een auto-ongeluk in Haarlo. Een personenwagen en een kleine vrachtwagen botsten op elkaar. De bestuurder van de auto is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.