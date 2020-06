Inbrekers slaan toe bij dierenambulance: ‘Als je al niks hebt, proberen ze het je ook nog af te pakken’

World Press Photo gaat tóch door in Zutphen: ‘Het was kantje boord’

17:32 De zesde editie van de fototentoonstelling World Press Photo in Zutphen is gered. De organisatie verkeerde vanwege de coronacrisis lang in onzekerheid, maar heeft de knoop doorgehakt: van 10 juli tot en met 2 augustus is de expositie te bezoeken in de Walburgiskerk. In sterk versoberde vorm, dat wel.