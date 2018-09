Incident concours Achterhoek gelinkt aan #metoo-affaire Duitse paardensport

Justitie in Duitsland is inmiddels een onderzoek gestart naar de beschuldigingen van seksuele intimidate binnen de ruitersport. Der Spiegel linkt een incident in Lichtenvoorde nadrukkelijk aan die #metoo-affaire. In de nacht van 25 op 26 november 2017 werd in die plaats een transportwagen van een vermeend slachtoffer beklad met scheldwoorden. Ook werd een nummerplaat ontvreemd. Het paardensportcentrum PSC Lichtenvoorde bevestigt deze incidenten. De politie Oost-Nederland bevestigt ook dat ze die nacht ter plekke waren. Er is echter door geen van de betrokkenen aangifte gedaan.