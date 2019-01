Indie-folkband Snow Coats met nieuwe album op één in Gelderse 3voor12-lijst

De redactie van het muziekprogramma stelde een lijst op van de 15 beste Gelderse albums en concerten van het afgelopen jaar. De in Nederland bekendste band in de lijst staat op nummer 12: Navarone, met Salvo. In totaal komen van de 15 genoemde acts er acht uit Nijmegen, vijf (deels) uit Arnhem en vier (deels) uit de Achterhoek.



Over de twee jaar geleden opgerichte band Snow Coats is het oordeel dat ‘die met hun indiefolk aanhaken bij populaire acts als Mumford & Sons en The Lumineers. Indiefolk, soms met banjo, die dankzij catchy zanglijnen direct in het hoofd van de luisteraars blijft hangen.’ 3voor12-redacteur Erik Damen: ‘Om Snow Coats enkel veelbelovend te noemen doe je de band te kort. De single So Sincere is een erg sterk nummer, dat het in zich heeft om net zo’n grote radiohit te worden als ‘Ho Hey’ of ‘Little Lion Man’.