Indië-veteraan Henk uit Eibergen: ’De oorlog voelde voor mij als vakantie’

„Mijn familie stond er niet helemaal achter toen ik vertrok. Ik was 19 jaar toen ik werd gekeurd. Een paar maanden later zat ik, samen met 900 man, aan boord van de tot troepenschip omgebouwde vrachtboot Tabinta onderweg naar Sumatra. Het was een tocht van maar liefst 28 dagen”, zegt Henk Wansink uit Eibergen. „Je ging weg, maar je wist niet wanneer en of je überhaupt nog terugkwam. Aan boord werden we elke ochtend om zeven uur gewekt door een muziekje dat ik nog precies kan neuriën. De dag begon dan standaard met een controle om te zien of iedereen er nog was en of er niemand die nacht overboord was gesprongen.”