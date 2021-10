Indrukwekkende documentaire over revalidatie Achterhoekse topsporter Jelle van Gorkom: ‘Hij weigert een kasplantje te zijn’

De uitverkochte zaal van filmhuis Den Doek kijkt ademloos naar de indringende documentaire over Jelle van Gorkom. Het is het relaas van de revalidatie van de nu 30-jarige sportman, die op 9 januari 2018 een verschrikkelijke val maakt tijdens een training op sportcentrum Papendal in Arnhem. Hij loopt zwaar hersenletsel op, de artsen vrezen voor zijn leven.



Vader John, moeder José en zijn vriendin Birgit zijn er allemaal bij, tijdens de première van Accepteren en Doorgaan in cultureel centrum Den Diek. Net als Jelle zelf. Na afloop beantwoordt hij vragen, op een voor hem typerende manier. ,,Vind je het niet zwaar om naar jezelf te kijken, in zulke moeilijke omstandigheden?”



Van Gorkom, opgegroeid in Lichtenvoorde, antwoordt met humor en zelfspot. ,,Op zich geen punt, maar nu ik hem al zo vaak heb bekeken heb ik er wel een keer genoeg van.”