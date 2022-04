Indrukwekkende herdenking van de bevrijding van Etten

Beste aanschaf ooit, en húp van het gas af

Als in plaats van mijn mobiel onze huistelefoon rinkelt en een onbekende te beginnen vraagt of ik ‘mijnheer Zandee’ ben, schiet ik al in standje argwaan. Ik zeg dan altijd ja, voor het geval ik vervolgens verrast zal worden met nieuws over een onverwachte erfenis van een onbekend maar erg rijk, overleden familielid.

9:01