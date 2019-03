Industriepark Zelhem wordt moderner en duurzamer

Het Industriepark is het oudste gedeelte van het Zelhemse bedrijventerrein, dat aan de zuidoostkant van het dorp ligt. Het dateert uit de jaren zestig van de vorige eeuw en is bedoeld voor echte 'maakbedrijven'. Het bestaat uit een straat met halverwege een hoek van negentig graden, Industriepark genaamd, en de aanliggende bedrijven.



De straat is smal en de hoek in het midden is moeilijk te nemen voor vrachtwagens. De openbare ruimte is rommelig en de bedrijven zijn niet allemaal up to date qua onderhoud, stelt het college van B en W van Bronckhorst in een voorstel aan de gemeenteraad. Het leidt er toe dat panden die leegkomen, worden overgenomen door bedrijven die zich bezighouden met handel en opslag, en dat is niet de bedoeling, zegt het college.