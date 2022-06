Inens kek ik noor dit alles deur hullie oge en vuulde mien krek as een inboorling in diep Afrika

Wie gescheiden is en plots geen dak boven het hoofd heeft, kan terecht in het nieuwe Parentshou­se in Wehl

WEHL - Mensen die vanwege hun scheiding plots dakloos zijn geworden, kunnen binnenkort terecht in de voormalige kosterswoning aan de Stationsstraat in Wehl. Die is omgebouwd tot Parentshouse. Het huis bestaat uit drie ruime kamers, een gezamenlijke ruimte en een logeerkamer voor kinderen.

11:15