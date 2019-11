Inez Liebe’s woonwinkel Keetje Knus bestaat straks alleen nog online: ze is thuis té hard nodig

DREMPT - Inez Liebe sluit haar woonwinkel Keetje Knus. Met pijn in het hart, maar het kan niet anders. Nog een paar weken te gaan, dan sluit Keetje Knus in Drempt de deur definitief.

Tot spijt van veel klanten, die er de cadeautjes, meubels, textiel of woonaccessoires vonden met de sfeer die ze zochten. ,,Ik ben thuis nodig”, zegt Inez Liebe (46) over de beslissing de winkel te sluiten.



Met pijn in het hart koos ze zaterdag 21 december als laatste dag van Keetje Knus. Ze gaat na tien jaar vooral ook het contact met de klanten missen, weet ze nu al. Tot de sluitingsdag zijn veel artikelen afgeprijsd. ,,Je zou het niet zeggen, maar er is al heel veel weg.”

Quote Het is fijn om een ander met iets blij te maken. De webwinkel heb ik zelf in elkaar geknutseld, om leuke dingen te verkopen

Gek op cadeautjes

Wat overblijft, gaat straks in de opslag en krijgt een plekje op de onlineversie van de winkel: keetjeknus.nl. Met die site is het ook begonnen. Liebe: ,,Ik was altijd al gek op cadeautjes maken. Het is fijn om een ander met iets blij te maken. De webwinkel heb ik zelf in elkaar geknutseld, om leuke dingen te verkopen.”

Dat was in de tijd dat er nauwelijks webwinkels waren. Eerst was ze nog verbaasd dat ze zo spulletjes verkocht en al gauw moest ze ook ruimte in de slaapkamers van haar jongens 'huren' om voorraad op te slaan. Met de jongens bedoelt ze haar zonen, die op Gerben (de oudste) na een ongeneeslijke stofwisselingsziekte hebben. Daar kwamen ze achter toen Ruben overleed op 2-jarige leeftijd. Het is een zeldzame ziekte, de toekomstverwachtingen van de andere drie zijn ongewis. Het gaat relatief goed nu, Max staat voor het examen gymnasium en Bram en Bas zitten in de vierde van het gymnasium. ,,Het zijn slimme jongens, mooi dat ze dit presteren."

Echtgenoot en zoons

Dat Liebe toch moest besluiten om Keetje Knus te sluiten, houdt verband met het zware hartinfarct dat echtgenoot Alex trof. ,,Zo kan in een keer je leven heel anders zijn”, zegt ze. Alex (47) heeft nu een conditie te vergelijken met die van een 80-jarige. In de zorg voor de zonen kan hij veel minder op zich nemen. ,,Gelukkig kan hij het autorijden wél weer oppakken.”

Mensen begrijpen wat er aan de hand is als Liebe vertelt dat ze thuis nodig is, nadat ze hebben gevraagd waarom de winkel stopt. ,,We willen nu voor onszelf alles simpel en overzichtelijk houden. Als zich iets voordoet kunnen we snel switchen."

Je wordt er niet rijk van

Dat iemand de de winkel zou overnemen, zat er niet in, begreep ze van bedrijfsmakelaars en banken. Die zien dat er onder de streep te weinig overblijft. ,,Dit is ook geen concept dat bedacht is, het is zo gegroeid. Je wordt hier ook niet rijk van, dat was ook nooit de bedoeling.”

Voor Liebe zit de winkel dicht bij haar hart. ,,Het is mooi zoiets neer te zetten, ik gun iedereen in het leven zo'n passie."