Informateur: nog één gesprek met grootste fracties in Gelderland

Op zoek naar de de sfeer en gemoede­lijk­heid van de Achterhoek in hypermo­dern zorghuis

12:58 ZELHEM - Van een gezellig maar volledig ouderwets verzorgingshuis naar een hypermodern verpleeghuis waar het juist nog even zoeken is naar gezelligheid. Dat is De Zonnekamp in Zelhem. Na de opening eind januari beginnen medewerkers en bewoners hun thuis langzaam maar zeker te vinden.