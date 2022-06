Informatieavond over financiering voor Achterhoekse mkb’ers

Theater­spek­ta­kel Øsen en Angoan in Beltrum: 70 jaar boerenle­ven in Belter­broek

BELTRUM - In het weiland achter de Toltuin van de familie Pape staan vijfhonderd houten stoeltjes in theaterformatie. Hier hebben de afgelopen dagen honderden bezoekers van het Muziektheater Øsen en Angoan de weg naartoe gevonden. Deze zomerse zaterdagavond zijn het er weer vijfhonderd. Even voor acht uur in de avond zijn alle stoeltjes bezet.

26 juni