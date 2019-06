Informatiecentrum geopend voor aanpak N319 Ruurlo

Belangstellenden kunnen in Ruurlo terecht bij het informatiecentrum over de veelbesproken aanpak van de provinciale weg N319 tussen Ruurlo en Groenlo. Het vrijdag geopende informatiecentrum is een initiatief van de provincie Gelderland

Het informatiecentrum is aan de Stationsstraat 12 in Ruurlo. De provincie laat daar de groen- en onderhoudsplannen voor de N319 zien en licht de aanpak van weg toe. Er is informatie over de verkeersveiligheid, vitaliteit van de bomen langs de weg, ecologie, landschap en draagvlak. Per fase van de weg is te zien wat er gaat gebeuren.

Kap

De kap van 343 bomen gaf de laatste weken commotie in de Achterhoek. De aanvraag voor de kap, die de weg veiliger moet maken, en het herstel van de cultuurhistorische bomenlaan is zoals eerder gemeld uitgesteld. De provincie ruimt met de gemeente Berkelland meer tijd in voor overleg en het werken aan draagvlak. Het geplande groot onderhoud aan de N319 is doorgeschoven naar 2020.

In het informatiecentrum is er tijdens openingstijden een gastvrouw en een specialist aanwezig, die vragen beantwoorden. Het is mogelijk een afspraak te maken voor een ander moment van de week. Dat kan via 026 359 8491 of mail: j.vande.wouw@gelderland.nl.