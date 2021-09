Inge heeft altijd hoofd vol verhalen: ‘Wat nu als zo’n huurder spoorloos verdwijnt, of gekidnapt wordt?’

De ‘schrijvende accountant’ is steeds meer auteur dan accountant. ,,In mijn hoofd ben ik al weer bezig met een volgend boek. Dat stopt nooit.”



Inge Spaan debuteerde vorig jaar met Oververhit, een thriller waarin een vrouw een relatie heeft met een getrouwde man die zich voor een deel afspeelt in de saunawereld.



De eerste druk van dat boek is inmiddels uitverkocht, een tweede druk is in de maak. ,,Dat was erg fijn om te horen”, zegt Spaan (40). ,,En ik vond het ook erg leuk om te horen dat de bibliotheken tweehonderd exemplaren hebben ingekocht. Toen ik met mijn dochter in de bibliotheek was, kon ik het niet laten om het boek iets meer in het zicht te leggen.”